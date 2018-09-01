Глава парламента Крыма: Киев превратил Азовское море в пиратский залив

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с гневной речью в адрес Украины после смерти главы ДНР Александра Захарченко. Он уверен, что Захарченко убили киевские власти, чувствуя свою безнаказанность. Также председатель Государственного совета Крыма считает, что госструктуры Украины занимаются пиратством в Азовском море.

— Сейчас киевский режим систематически терроризирует Донбасс артиллерийскими обстрелами и террористическими атаками, пытается засылать своих диверсантов в Крым. Киев превратил Азовское море в пиратский залив, причём пиратские акции осуществляются государственными структурами Украины. Террористическая сущность украинского режима не только не идёт на убыль. Напротив, она стремительно прогрессирует. Теперь уже Киевом попираются не только законы Украины, но и международное право, режим международных отношений, — написал Константинов на своей странице в "Фейсбуке".