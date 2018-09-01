Порошенко предложил США усилить давление на Россию

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Порошенко предложил США усилить давление на Россию

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Петр Порошенко. Фото: © РИА Новости

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе визита в Вашингтон поблагодарил США за введённые против России санкции и заявил о необходимости усилить давление на Москву.

Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также усиление сотрудничества "для недопущения вмешательства России в украинские выборы".

Также Порошенко принял участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном и назвал его настоящим героем Украины.

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