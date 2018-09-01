В США 15 человек пострадали из-за распыления перцового баллончика в самолёте

На самолёте авиакомпании Hawaiian Airlines, который летел из калифорнийского Окленда в город Кахулуи, штат Гавайи, в пятницу, 31 августа, произошло самопроизвольное распыление перцового баллончика. Из-за чего начали задыхаться 12 пассажиров и трое бортпроводников, сообщает Associated Press.

Всего на борту самолёта находилось 266 человек, из них 256 пассажиров и 10 членов экипажа. Экипажу пришлось объявлять о чрезвычайной ситуации на борту, чтобы получить право на приоритетную посадку в аэропорту. Всего в ёмкости было порядка 42 граммов вещества.

Администрация транспортной безопасности США и полиция проводят проверку случившегося. Штраф за пронос на борт перцового баллончика может составить $1960 и выше.