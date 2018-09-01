В Киеве задержали россиянина, который находился в розыске за разбой

Читайте также

В Киеве задержали россиянина, который находился в розыске за разбой

269

Фото: ©РИА Новости

В киевском аэропорту Борисполь задержали россиянина, который находился в розыске и попытался пересечь границу по поддельным украинским документам, сообщает Госпогранслужба Украины.

— Обнаружили иностранца во время пограничного контроля пассажиров, прибывших рейсом из Стамбула. Для проверки один из пассажиров предоставил загранпаспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что он имеет признаки подделки и незаконно выдан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина разыскивался за разбой и украинскими правоохранительными органами, и Интерполом. Его задержали и передали Национальной полиции.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×