Более 10 человек пострадали в результате столкновений в немецком Хемнице

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Более 10 человек пострадали в результате столкновений в немецком Хемнице

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Во время демонстраций в немецком городе Хемнице пострадало 11 человек, они были госпитализированы, сообщает Bild.

Напомним, что беспорядки в Хемнице начались после того, как 26 августа от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, его могли убить мигранты из Сирии и Ирана.

1 сентября демонстранты также собрались на акции протеста, всего на улицы в субботу вышли около 8,5 тысячи человек. Полицейские были вынуждены применить дубинки против нескольких радикалов в центре города, однако большинство демонстрантов вело себя мирно.

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