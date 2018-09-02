Более 10 человек пострадали в результате столкновений в немецком Хемнице

Во время демонстраций в немецком городе Хемнице пострадало 11 человек, они были госпитализированы, сообщает Bild.
Vast crowds now in #Chemnitz - vast but so far peaceful... pic.twitter.com/kLJQf7N6CC— Paul McNamara (@PGMcNamara) 1 сентября 2018 г.
Напомним, что беспорядки в Хемнице начались после того, как 26 августа от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, его могли убить мигранты из Сирии и Ирана.
18:00 Der rechte Aufzug darf bisher noch nicht loslaufen. Immer wieder“Laufen, laufen, laufen“-Rufe. #chemnitz #c0109 pic.twitter.com/NayGz5ON4q— Straßengezwitscher (@streetcoverage) 1 сентября 2018 г.
1 сентября демонстранты также собрались на акции протеста, всего на улицы в субботу вышли около 8,5 тысячи человек. Полицейские были вынуждены применить дубинки против нескольких радикалов в центре города, однако большинство демонстрантов вело себя мирно.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени