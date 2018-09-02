В центре Москвы частично перекроют движение на время прощания с Кобзоном

Движение на Триумфальной площади в Москве частично перекроют 2 сентября на время церемонии прощания с Иосифом Кобзоном, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Так, с 9:00 до 15:00 будет закрыто движение на участке Триумфальной площади при развороте с Большой Садовой улицы над Маяковским тоннелем.

Перекрытие в связи с проведением траурных мероприятий pic.twitter.com/emtThXfZRA — Московский транспорт (@DtRoad) 1 сентября 2018 г.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве на 81-м году жизни. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Прощание с народным артистом СССР начнётся 2 сентября в 10:00 в Концертном зале им. Чайковского.