В центре Москвы частично перекроют движение на время прощания с Кобзоном

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В центре Москвы частично перекроют движение на время прощания с Кобзоном

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Движение на Триумфальной площади в Москве частично перекроют 2 сентября на время церемонии прощания с Иосифом Кобзоном, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Так, с 9:00 до 15:00 будет закрыто движение на участке Триумфальной площади при развороте с Большой Садовой улицы над Маяковским тоннелем.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве на 81-м году жизни. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Прощание с народным артистом СССР начнётся 2 сентября в 10:00 в Концертном зале им. Чайковского.

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