Сергея Удальцова в третий раз доставили в больницу из спецприёмника

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в третий раз госпитализирован из спецприёмника. Как рассказала "Интерфаксу" его супруга Анастасия, его состояние оценивается как тяжёлое.

В больницу его доставили из-за обезвоживания, вызванного голодовкой. Анастасия Удальцова добавила, что её муж выслушал требования прекратить голодовку и "сказал, что подумает".

Напомним, 14 августа суд назначил Сергею Удальцову 30 суток административного ареста за повторное нарушение при организации митинга. В тот же день он объявил голодовку. Ранее координатор "Левого фронта" уже был госпитализирован 19 августа с диагнозом "обезвоживание", а также 29 августа потерял сознание в камере спецприёмника.