В Госдепе заявили, что готовы увеличить поставки вооружений на Украину

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер рассказал газете The Guardian, что Штаты готовы увеличить поставки вооружений для Украины.

— Они каждую неделю теряют солдат, защищая свою страну, и поэтому Украине естественно наращивать свои вооружённые силы, заниматься самообороной и естественно обращаться за помощью к другим странам, которые должны им помочь. И, конечно, им нужно летальное оружие, — заявил Волкер.

По словам спецпредставителя, флот Украины был захвачен Россией, поэтому в диалоге о поставках вооружений может идти речь о военно-морских силах, а также о силах противовоздушной обороны.

В конце апреля этого года на Украину доставили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Пробными пусками в своём Twitter-аккаунте похвастался президент Пётр Порошенко. Согласно условиям соглашения с США, Украина не может использовать Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.