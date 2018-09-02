В Киеве первокурсник погиб, пытаясь забраться в комнату через окно

Студент первого курса Киевского политехнического института погиб, пытаясь попасть в комнату через окно на третьем этаже общежития. Инцидент произошёл 31 августа, когда студенты КПИ праздновали день первокурсника.

— Погибший — уроженец Донецкой области, 2000 года рождения, студент первого курса. По словам свидетеля, который выгуливал собаку, установлено, что парень сорвался с третьего этажа, — рассказали в киевской полиции.

Правоохранители предположили, что учащийся таким образом пытался попасть в комнату. Возбуждено уголовное дело, при этом в полиции считают, что произошедшее было несчастным случаем.