СМИ сообщают о взрывах у авиабазы под Дамаском

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СМИ сообщают о взрывах у авиабазы под Дамаском

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Фото: © Twitter/Saja,alassad‏

Несколько взрывов прогремело у авиабазы в сирийской столице, сообщает телеканал Press TV. По его данным, система ПВО Сирии перехватывает выпущенные по предместьям Дамаска ракеты.

Как сообщают очевидцы, после взрывов начался пожар, кадры появляются в соцсетях. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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