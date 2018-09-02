СМИ сообщают о взрывах у авиабазы под Дамаском

Несколько взрывов прогремело у авиабазы в сирийской столице, сообщает телеканал Press TV. По его данным, система ПВО Сирии перехватывает выпущенные по предместьям Дамаска ракеты.
#BREAKING Several explosions were witnessed at Mezzeh Military Airport near #Damascus pic.twitter.com/EAnvWf0NNj— Suleiman Maswadeh (@SuleimanMas1) 1 сентября 2018 г.
Как сообщают очевидцы, после взрывов начался пожар, кадры появляются в соцсетях. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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