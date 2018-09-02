В США у ночного клуба произошла стрельба

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В США у ночного клуба произошла стрельба

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Фото: © flickr.com/Raymond Wambsgans

Полиция Кливленда в американском штате Огайо расследует обстоятельства стрельбы, произошедшей в ночь на 1 сентября в местном ночном клубе X-Rated и около него. Ссора на концерте рэп-исполнителей переросла в драку и последующую стрельбу. От огнестрельного ранения в голову скончалась одна женщина, семеро мужчин получили ранения, сообщает Cleveland.com.

Пострадавшие были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Полиция разыскивает подозреваемых, пока не было проведено ни одного задержания.

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