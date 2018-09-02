Политика вмешалась. Лана Дель Рей отменила выступление в Израиле

Американская певица Лана Дель Рей отменила участие в фестивале Meteor в Израиле из-за того, что не сможет в один период посетить также Палестину. Об этом исполнительница сообщила в "Твиттере".

Лана Дель Рей должна была стать хедлайнером фестиваля, который запланирован с 6 по 8 сентября. При этом сама певица намеревалась также выступить в Палестине, однако этот визит организовать не удалось. Из-за грядущего выступления в Израиле её раскритиковали пропалестинские активисты, и она была вынуждена отменить выступление на Meteor Festival из уважения ко всем фанатам.

— К сожалению, не удалось согласовать оба посещения с таким коротким промежутком, и, следовательно, я откладываю своё появление на Meteor, — отметила Лана Дель Рей в своём заявлении.