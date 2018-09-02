SANA: Военные объяснили взрывы под Дамаском коротким замыканием

Военный источник сирийского агентства SANA отрицает, что авиабаза под Дамаском подверглась израильской ракетной атаке. При этом взрывы, о которых ранее сообщали очевидцы, он объяснил коротким замыканием на складе боеприпасов.

Напомним, ранее стало известно, что несколько взрывов прогремело у авиабазы в сирийской столице. Позже СМИ заявили, что взрывы вызваны ракетными ударами, один из телеканалов приписывал атаку ВВС Израиля.