SANA: Военные объяснили взрывы под Дамаском коротким замыканием

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SANA: Военные объяснили взрывы под Дамаском коротким замыканием

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Фото: © Twitter/G

Военный источник сирийского агентства SANA отрицает, что авиабаза под Дамаском подверглась израильской ракетной атаке. При этом взрывы, о которых ранее сообщали очевидцы, он объяснил коротким замыканием на складе боеприпасов.

Напомним, ранее стало известно, что несколько взрывов прогремело у авиабазы в сирийской столице. Позже СМИ заявили, что взрывы вызваны ракетными ударами, один из телеканалов приписывал атаку ВВС Израиля.

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