В Эквадоре перевернулся автобус с паломниками, погибло 11 человек

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В Эквадоре перевернулся автобус с паломниками, погибло 11 человек

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На юге Эквадора утром 1 сентября перевернулся автобус с паломниками, которые ехали посмотреть на изображение девы Марии Эль-Сисне, считающееся чудотворным. В результате ДТП погибло 11 человек, ещё 17 получили ранения. Среди погибших оказалось трое несовершеннолетних, сообщает LaRepublica.ec.

Всего в автобусе, который ехал из города Куэнка в город Лоха, находилось 45 человек. По словам одного из пассажиров, Дэнни Аревало, который остался цел и невредим в инциденте, всю дорогу водитель ехал с превышением скорости, после аварии он сбежал с места ДТП.

На месте работало несколько бригад скорой помощи совместно с сотрудниками дорожной полиции.

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