Певица Лили Аллен рассказала, как платила эскортницам за секс

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Певица Лили Аллен рассказала, как платила эскортницам за секс

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Фото: © Instagram/lilyallen

Британская певица Лили Аллен в мемуарах, которые скоро появятся в продаже, рассказала о лесбийском сексе с эскортницами, пишет Daily Mail.

— Я не горжусь, но и не стыжусь. Больше я этого не делаю, — цитирует издание слова Аллен.

СМИ не должны были узнать о содержании книги до её выхода 20 сентября. Аллен подозревает, что кто-то, у кого был доступ к мемуарам, слил изданию эти данные. Однако информацию о сексе за деньги она подтвердила в своём посте в "Инстаграме".

— Я спала с эскортницами, когда была в гастрольном туре, потому что была потеряна, мне было одиноко, я чего-то искала, — объяснила Лили.

По её словам, в тот момент она страдала послеродовой депрессией после появления на свет второй дочери.

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