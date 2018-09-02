Певица Лили Аллен рассказала, как платила эскортницам за секс

Британская певица Лили Аллен в мемуарах, которые скоро появятся в продаже, рассказала о лесбийском сексе с эскортницами, пишет Daily Mail.
— Я не горжусь, но и не стыжусь. Больше я этого не делаю, — цитирует издание слова Аллен.
СМИ не должны были узнать о содержании книги до её выхода 20 сентября. Аллен подозревает, что кто-то, у кого был доступ к мемуарам, слил изданию эти данные. Однако информацию о сексе за деньги она подтвердила в своём посте в "Инстаграме".
— Я спала с эскортницами, когда была в гастрольном туре, потому что была потеряна, мне было одиноко, я чего-то искала, — объяснила Лили.
По её словам, в тот момент она страдала послеродовой депрессией после появления на свет второй дочери.
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