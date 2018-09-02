В Канаде учитель изнасиловал родственницу на свадьбе

Бывшего учителя Оуэна Хидли арестовали в среду, 29 августа, в американском штате Флорида по обвинениям в сексуальном насилии, инцесте и сексуальной эксплуатации. На 55-летнего Хидли пожаловалась 17-летняя родственница, и то только после того, как доктор диагностировал у неё хламидиоз — инфекционное заболевание, передающееся половым путём, сообщает WPTN.com

Пострадавшая от действий Хидли родственница не сразу обратилась в полицию. Она боялась за репутацию учителя в семье и на работе. По словам девушки, половой контакт с Хидли случился во время поездки в Канаду в апреле 2017 года на свадьбу к родственникам. В мае Хидли стало известно о том, что в Канаде в отношении него ведётся расследование. Он отказался возвращаться туда.

Вскоре канадские правоохранители передали дело американским коллегам. Через какое-то время мужчину внезапно отстранили от работы учителем и перевели в административно-хозяйственный отдел, а после сбора доказательств арестовали. Хидли работал учителем в одной из школ города Бока-Ратон в период с 2009 по 2017 год.