NYT рассказала о неудачных попытках США завербовать Дерипаску

Американские чиновники считали, что российский бизнесмен Олег Дерипаска может стать хорошим источником информации, поэтому с 2014 по 2016 года ФБР и Минюст США безуспешно пытались сделать Дерипаску своим информатором. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным издания, они надеялись получить информацию о российской организованной преступности, а также о возможной помощи РФ кампании Дональда Трампа на выборах президента США. Взамен бизнесмену предлагали помощь в получении визы США или даже в решении его юридических проблем.

Отмечается, что Дерипаска в ходе встречи с американскими представителями заявил, что теории о "сговоре" ошибочны, и не согласился на повторную встречу. Кроме того, по информации газеты, он уведомил Кремль о попытках спецслужб США завербовать его.