Боксёр Рикки Хаттон стал дедом в 39 лет

Британский боксёр-профессионал, экс-чемпион мира Рикки Хаттон стал дедом в 39 лет. У сына Хаттона, 17-летнего Кэмпбелла, и его 16-летней подруги Киры Браун родилась дочь, сообщает The Sun.

Новорождённую назвали Лайла Нева. Её мать опубликовала пост о рождении дочери в Facebook, но имя Кэмпбелла в комментариях замечено не было, что породило слухи о расставании подростков.

По словам друзей, Кира некоторое время скрывала беременность, так как опасалась за реакцию окружающих. Сейчас она очень счастлива рождению малышки. Издание не уточняет, видел ли Лайлу новоиспечённый отец.