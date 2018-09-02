В США опубликовали документы с планами по уничтожению СССР ядерным ударом

Соединённые Штаты Америки в 60-х годах прошлого века имели планы полного уничтожения СССР и Китая. Сведения из Единого интегрированного оперативного плана (SIOP), составленного во время президентства Линдона Джонсона, опубликовала некоммерческая организация "Архив национальной безопасности", выдержки из документа приводит РИА "Новости".
По данным на 1964 год, в документе говорится о необходимости ударов по объектам советского ядерного базирования, военным и городским промышленным объектам с целью вывода Советского Союза "из категории крупной промышленной державы" и уничтожения его как "жизнеспособного" общества.
Ранние версии документа предполагали уничтожение 71 процента жителей советских городов, а сама идея истребления населения рассматривалась Объединённым комитетом начальников штабов США в качестве главного критерия победы над Советским Союзом.
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