Американка три дня медленно убивала мужа глазными каплями

Американка Лана Клейтон, однажды жаловавшаяся в Сети на неверность мужа, была арестована по обвинению в его убийстве, сообщает New York Post. Женщина призналась, что отравила благоверного с помощью капель для глаз.

64-летний Стивен Клейтон был найден мёртвым 21 июля в собственном доме. Первоначально предполагалось, что он умер в результате падения с лестницы. Однако результаты вскрытия показали наличие в его организме большого количества тетризолина. Данное вещество входит в состав капель для глаз, которые отпускают без рецепта и применяются как сосудосуживающее средство.

Клейтон признала, что на протяжении трёх дней подливала мужу в воду капли. Полиция не называет мотив убийства.