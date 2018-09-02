Чёрные ящики аварийного самолёта "ЮТэйр" доставили из Сочи в Москву

Чёрные ящики выкатившегося за пределы ВПП в Сочи самолёта извлекли и доставили в Москву, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя аэропорта.

По его данным, самописцы в хорошем состоянии, расшифровка начнётся в ближайшее время.

Напомним, "боинг" авиакомпании "ЮТэйр", на борту которого было 166 человек, выкатился за пределы ВПП и загорелся в Сочи в ночь на 1 сентября. В результате пострадало 18 человек, а также от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, помогавший эвакуировать людей. СК возбудил уголовное дело и назвал возможные причины инцидента. Utair готовит выплату компенсаций для всех пассажиров рейса UT579.