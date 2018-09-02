Победивший рак 71-летний гитарист The Rolling Stones может вновь стать отцом

Супруга 71-летнего гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда рассказала, что после того, как её муж победил рак лёгких, они задумались над пополнением семейства, сообщает The Mirror.

При этом в мае 2016 года у четы Вуд родились дочери-близняшки Элис и Грейси.

— Я хотела бы вновь родить близнецов. Мы были бы очень счастливы, если бы у нас появились ещё дети. Близнецов растить намного легче, потому что они играют друг с другом. Снова близнецы — и тогда детей будет в два раза больше. Мы готовы к этому. Мне 40, но никогда не знаешь, чего ждать, — приводит издание слова Салли.

Газета отмечает, что коллега Вуда по группе сэр Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз в 2016 году — сына Деверо Октавиана Василия ему родила балерина Мелани Хамрик.