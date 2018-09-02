Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящая осень

Второй день осени в Москве также будет по-летнему тёплым, воздух прогреется до +26, будет облачно и без осадков. Также на 2 сентября в столице объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.

По данным центра "Фобос", особенно тёплой обещает быть первая декада сентября: среднесуточная температура будет соответствовать уровню июля. Однако после 10-го числа показания термометров вернутся к климатической норме.