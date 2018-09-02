Новости против погоды. В США ведущая проломила голову коллеге

В городе Хантингтон американского штата Западная Виргиния ведущую прогноза погоды на телеканале WSAZ Челси Амбриц обвиняют в том, что она проломила голову и повредила барабанную перепонку Эрике Бивенс — коллеге из новостей, сообщает Fox News. Муж Бивенс Дональд пожаловался жене на назойливое внимание со стороны Амбриц. Супруга решила потребовать от коллеги объяснений, но разбор симпатий перерос в драку.

В полицейском отчёте сказано, что после потасовки Эрика Бивенс плохо слышит. Напавшая на неё бывшая подруга предстанет перед судом 21 сентября, ей грозит штраф до 500 долларов США или до одного года в тюрьме. На телеканале WSAZ, где работают обе девушки, не смогли прокомментировать инцидент.