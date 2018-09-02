В Мексике мужчина угнал катафалк, и он не был пуст

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В Мексике мужчина угнал катафалк, и он не был пуст

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Фото: © flickr.com/Shelby L. Bell

Мексиканские правоохранители задержали человека, который угнал катафалк с телом пожилого мужчины, сообщает Associated Press.

В полицейском департаменте муниципалитета Тлакепаке рассказали, что катафалк должен был отвезти тело 80-летнего старика из больницы в похоронный дом. Поздно вечером 40-летний угонщик увидел, что ключи оставлены в транспортном средстве, и сел за руль.

Вскоре катафалк заметили на шоссе. Находившийся за рулём подозреваемый был задержан.

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