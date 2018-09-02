Найденный в американской пустыне подросток рассказал, что его готовили к джихаду

Агенты ФБР узнали у 13-летнего мальчика, проживавшего в импровизированном лагере в штате Нью-Мексико, что сожитель его матери — Сиррадж Ваххадж — тренировал его и других детей для "джихада", сообщает Reuters со ссылкой на судебные бумаги.

Подросток также рассказал, что видел ритуалы, которые мать и Ваххадж проводили над трёхлетним ребёнком. Во время одного из них мальчик стал испытывать проблемы с дыханием и его сердце остановилось.

Импровизированный лагерь посреди пустыни в округе Таос американского штата Нью-Мексико правоохранители обнаружили в начале августа, когда искали там пропавшего ребёнка. В лагере проживали 11 детей и пятеро взрослых. У них почти не было еды и питьевой воды, зато там находилось множество оружия. Позднее там обнаружили и тело пропавшего трёхлетнего ребёнка.