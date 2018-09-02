Трамп предостерёг конгресс от вмешательства в переговоры по НАФТА

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскому конгрессу не стоит препятствовать переговорам с Канадой по новой торговой сделке. Если это случится, глава Белого дома пообещал выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

— Нет никакой политической необходимости оставлять Канаду в новой сделке по НАФТА. Если нам не удастся заключить выгодную сделку для США после десятилетий плохого обращения, то Канада не будет участником. Конгрессу не следует вмешиваться в эти переговоры, или я просто полностью прекращу действие НАФТА, и так будет даже лучше, — написал Трамп в "Твиттере".

Он добавил, что НАФТА было одним из худших соглашений из когда-либо заключённых США, из-за которого страна потеряла "тысячи предприятий и миллионы рабочих мест".

Ранее американский президент заявил, что с Мексикой были достигнуты договорённости о заключении нового торгового договора вместо НАФТА. Трамп также не для СМИ заявил, что торговое соглашение с Канадой будет заключено полностью на условиях США.