Премьер Японии рассказал, на что рассчитывает при переговорах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает на углублённую дискуссию с президентом РФ Владимиром Путиным на двусторонних переговорах, которые планируется провести в сентябре во Владивостоке.
В интервью изданию Sankei Абэ также подтвердил, что хочет решить проблему с мирным договором.
Премьер Японии коснулся и отношений с КНДР, заявив, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы вслед за США продвинуться на шаг вперёд в двусторонних отношениях с Пхеньяном.
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