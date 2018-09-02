Сотни людей пришли на церемонию прощания с Кобзоном в Москве

В Концертном зале имени Чайковского в Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР, бывшим депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Поклонники творчества певца занимают очередь у дверей с шести утра. Как пишет телеграм-канал LIFE SHOT, собрались сотни человек и люди продолжают прибывать.

По артистической традиции гроб установили на сцене зала в окружении венков от коллег и друзей. На проекции сменяются фотопортреты Иосифа Кобзона, из динамиков приглушённо звучит его голос. Согласно воле певца, после прощания его похоронят рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа в столичной клинике на 81-м году жизни. Эстрадный певец на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.