В Раде призвали Киев признаться в убийстве Захарченко

Мосийчук также обвинил руководство страны в трусости из-за нежелания открыто заявить о причастности к гибели главы ДНР.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за теракт в центре Донецка, который унёс жизнь руководителя ДНР Александра Захарченко. Нардеп подчеркнул, что Киев имел полное право расправиться с лидером ополчения, а также с другими "террористами". Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

— (Надо) открыто сказать, что "террористов" ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с "террористами" не ведут переговоров, не будем этого делать и мы… Его ликвидировали наши спецслужбы, — заявил депутат Рады.

Мосийчук напомнил, что на убитого Захарченко было несколько неудачных покушений, которые, по его словам, также готовили в СБУ. Он подчеркнул, что это общеизвестно. При этом оппозиционер обвинил киевские власти в трусости из-за нежелания открыто признать причастность к теракту против главы Донецкой Народной Республики.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в нескольких сотнях метров от своей резиденции. Также скончался телохранитель главы ДНР. Тяжёлые ранения получили министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев и ещё 11 человек.