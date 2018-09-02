В Афганистане разбился военный вертолёт, есть погибшие

Как отмечают чиновники, причиной крушения винтокрылой машины стали технические неполадки.

В Афганистане разбился военный вертолёт. Как сообщает агентство Пажвак, в результате происшествия по меньшей мере два человека погибли, ещё трое пострадали.

По информации агентства Khaama Press, инцидент произошёл в 7:30 (6:00 мск) по местному времени в провинции Балх на севере Афганистана — на территории лагеря "Шахин". Представитель лагеря отметил, что винтокрылая машина принадлежала зарубежной компании и направлялась в провинцию Фарьяб.

Как отмечают чиновники, причиной крушения вертолёта стали технические неполадки.