Россиян предупредили о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле

С начала года было зарегистрировано более 400 случаев заражения, 27 из которых закончились смертью носителя вируса.

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Западного Нила (ЛЗН) на территории Европы и в Израиле. Как сообщили в пресс-службе ведомства, случаи заражения вирусом были зафиксированы в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии.

С начала 2018 года в европейских странах зарегистрировано более 400 случаев заболевания лихорадкой, 27 из которых со смертельным исходом. Кроме того, о немногочисленных случаях заражения сообщили в Великобритании с оговоркой, что они являются следствием укусов комаров за пределами королевства.

— В Израиле зарегистрировано 68 случаев заболевания ЛЗН, из которых в 14 случаях наблюдалось тяжёлое течение и осложнения, а два человека умерли, — предостерегли в Роспотребнадзоре.

В ведомстве предупредили, что у 80% инфицированных вирусом людей не проявилось каких-либо симптомов.