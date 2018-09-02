"Ты спешишь с уходом". Сурков назвал дружбу с убитым Захарченко великой честью

Государственный деятель выразил глубокую печаль в связи с гибелью лидера ополчения.

Помощник президента России Владислав Сурков обратился к убитому в результате теракта главе ДНР Александру Захарченко со словами прощания. В своём послании он назвал лидера ополчения настоящим героем, дружба с которым была для него великой честью.

— В этот тяжёлый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой и что быть твоим другом великая честь. Ты всё время спешишь, Саша. Из кабинета главы на передовую, оттуда (если не ранили) на встречу с шахтёрами, потом к фермерам, потом на открытие школы... Вот и с уходом ты спешишь, — говорится в послании Суркова к Захарченко, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.

Государственный деятель выразил глубокую печаль в связи с гибелью лидера ополчения, которому уходить ещё слишком рано. Политик добавил: "Береги себя там, если здесь невозможно".

Тем временем в "Донбасс-опере" уже началась церемония прощания с лидером Донецкой Народной Республики. Чтобы проводить Захарченко в последний путь, местные жители — мужчины, женщины, пенсионеры и даже дети — выстроились у здания в очередь. На церемонии ожидают делегации из ЛНР во главе с Леонидом Пасечником, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, главу Крыма Сергея Аксёнова, депутата ГД Наталью Поклонскую и других.