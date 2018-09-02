Путин поздравил работников нефтяной промышленности с профессиональным праздником

Президент отметил, что на сегодняшний день отрасль наращивает потенциал и открывает новые возможности для развития.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив, что эти сферы всегда играли особую, стратегическую роль в истории страны. Сообщение главы государства размещено на сайте Кремля.

— На протяжении многих лет Россия занимает лидирующие позиции по производству углеводородов, вносит огромный вклад в обеспечение мировой энергобезопасности, — добавил российский лидер, подчеркнув, что это стало возможным благодаря напряжённому труду предшественников, заложивших "фундамент нынешних достижений".

По словам президента, на сегодняшний день отрасль наращивает потенциал и открывает новые возможности для развития.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в России отмечается в первое воскресенье сентября.