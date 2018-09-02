Эрдоган заявил, что Турция не будет просить разрешения на покупку С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена спрашивать у кого-либо разрешения на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом лидер республики сказал во время посещения бизнес-форума в столице Киргизии.

— Мы заключили с Россией соглашение по С-400. Некоторых это беспокоит. Извините, но мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения, — цитирует политика издание Milliyet.

В декабре 2017 года Москва и Анкара подписали кредитное соглашение по С-400, согласно которому турецкие военные закупят для обеспечения безопасности воздушного пространства два полка ЗРК. Страны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства ракетных систем в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Эрдогана за намерение купить комплексы ПВО у России. На фоне скандала Вашингтон принял решение оставить у себя уже построенные для Анкары истребители F-35.