На церемонию прощания с Захарченко в Донецке пришло около 30 тысяч человек

Как отмечается, среди собравшихся — министры, депутаты, руководители местных администраций и просто жители города.

В центре Донецка на церемонию прощания с погибшим главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко собралось около 30 тысяч человек. Об этом сообщает ДАН.

Отмечается, что количество людей, желающих проститься в главой ДНР, постоянно растёт. В руках пришедшие держат гвоздики и траурные ленты.

Церемония прощания проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Среди собравшихся: министры, депутаты, руководители местных администраций, военные, работники предприятий разных отраслей, пенсионеры, студенты и школьники — жители городов и районов республики.

Напомним, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, куда пришёл помянуть скончавшегося ранее певца Иосифа Кобзона.