Уничтоженный в Дагестане боевик был главарём банды

Абас Хубаев был причастен к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и простых граждан.

В ходе контртеррористической операции в Дагестане накануне был ликвидирован находившийся в федеральном розыске Абас Хубаев, который являлся главарём бандитской группы. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

— Его личность установлена — это главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года, — отметили в НАК.

Хубаев был обнаружен 1 сентября в лесу в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала. Сдаться силовикам он отказался и открыл огонь из автомата. В результате непродолжительного боя его ликвидировали.

У боевика нашли автомат, пистолет и боеприпасы. Пострадавших нет как среди силовиков, так и среди местных жителей.