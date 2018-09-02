В Минобороны Украины рассказали о звонке "российских пранкеров" главе ведомства

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В Минобороны Украины рассказали о звонке "российских пранкеров" главе ведомства

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Фото: © РИА Новости

В ведомстве рассказали, что звонившие пытались получить комментарии по поводу теракта в Донецке.

В Министерстве обороны Украины заявили, что якобы российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать главу ведомства Степана Полторака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединённых сил, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора были сымитрованы голоса известных людей.

В ведомстве также заявили, что пранкеры пошли на эту "выходку", чтобы "переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных".

Напомним, 31 августа 42-летний глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.

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