Путин поздравил президента Вьетнама с Днём независимости республики

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Путин поздравил президента Вьетнама с Днём независимости республики

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Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России отметил дружественный и конструктивный характер отношений между странами.

Президент России Владимир Путин поздравил своего вьетнамского коллегу Чан Дай Куанга с Днём независимости республики. В поздравительной телеграмме российский лидер выразил уверенность в том, что страны продолжат активно развивать сотрудничество.

— Путин выразил уверенность в дальнейшем активном развитии политического диалога, двустороннего сотрудничества в различных областях, — сообщила пресс-служба главы российского государства.

Президент также отметил дружественный и конструктивный характер отношений между Россией и Вьетнамом.

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