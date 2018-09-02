Путин поздравил президента Вьетнама с Днём независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил своего вьетнамского коллегу Чан Дай Куанга с Днём независимости республики. В поздравительной телеграмме российский лидер выразил уверенность в том, что страны продолжат активно развивать сотрудничество.
— Путин выразил уверенность в дальнейшем активном развитии политического диалога, двустороннего сотрудничества в различных областях, — сообщила пресс-служба главы российского государства.
Президент также отметил дружественный и конструктивный характер отношений между Россией и Вьетнамом.
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