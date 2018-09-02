В Германии молния убила вратаря прямо во время футбольного матча

В немецком городе Рейланд-Пфальц во время футбольного матча ухудшились погодные условия и началась гроза. Разряд молнии угодил прямо во вратаря команды из Нидер-Визена на 80-й минуте игры. Как пишет Bild, 39-летнего футболиста экстренно доставили в больницу, где он скончался.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. По предварительной оценке следствия, в случившейся трагедии есть вина арбитра. Полиция считает, что судья должен был перенести матч на другой день, увидев неблагоприятные условия погоды.