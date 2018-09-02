На Урале бывший спецназовец открыл беспорядочную стрельбу из окна

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На Урале бывший спецназовец открыл беспорядочную стрельбу из окна

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По версии следствия, злоумышленник повздорил с сотрудниками ЧОП, офис которого расположен в здании напротив. А когда подвыпил, решил их наказать.

На перекрёстке улиц Металлургов и Попова в Краснотурьинске бывший спецназовец открыл беспорядочную стрельбу из ружья с балкона своей квартиры в пятиэтажном доме. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, однако нарушитель сдаваться не собирался.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/ekb.serov" target="_blank">ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)</a></p>

— Сыщики создали зону безопасности, оцепив прилегающую территорию. По автомобилю МВД было произведено несколько выстрелов, в результате чего ранение получил старший прапорщик, старший группы немедленного реагирования территориального ОВД, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу с предварительным диагнозом "огнестрельное ранение левого бедра". Сейчас ему оказывается медицинская помощь. Стрелка уже удалось задержать и доставить в дежурную часть. Им оказался безработный местный житель 1978 года рождения. У него изъяли ружьё "Вепрь" 12 калибра и травматический пистолет Grand power со снаряжённым магазином.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/ekb.serov" target="_blank">ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)</a></p>

По данным местных СМИ, злоумышленник служил в спецназе ГРУ, имеет звание "Кавалер Ордена мужества". За несколько дней до происшествия у стрелка якобы возник конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия "Бастион", офис которого расположен в здании напротив. Свидетели говорят, что именно по нему открыл огонь бывший спецназовец, который перед этим выпивал.

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