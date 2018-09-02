Путин поздравил актрису Проклову с 65-летием

Российский лидер отметил запоминающиеся роли и участие артистки в многочисленных телепроектах.

Президент РФ Владимир Путин поздравил заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову с днём рождения, отметив её талант и самобытность. Письмо с поздравлением опубликовано на сайте Кремля.

— С первых шагов в кинематографе вы уверенно заявили о себе как о талантливой, самобытной актрисе, завоевали признание и искреннюю зрительскую любовь, — говорится в письме.

Путин считает, что творческая биография артистки полна запоминающихся ролей. Также президент отметил участие Прокловой в многочисленных телепроектах и впечатляющее количество профессиональных наград и премий.

Елена Проклова 2 сентября отмечает 65-летие. Её кинодебют состоялся в 1966 году в мелодраме Александра Митты "Звонят, откройте дверь". Актриса наиболее известна работами в фильмах "Собака на сене" (1977), "Мимино" (1977) и "Будьте моим мужем" (1981).