Юпитер вдохновляет. NASA показало завораживающий облачный пейзаж

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Юпитер вдохновляет. NASA показало завораживающий облачный пейзаж

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Закрученные ярко-белые скопления облаков находятся выше других слоёв, отбрасывая на них тени.

NASA показало снимок, сделанный с помощью корабля Juno, на котором изображён необычный облачный пейзаж в Северном умеренном поясе Юпитера. Отмечается, что фотография сделана 23 мая, а аппарат находился в 11 350 километрах от верхних слоёв облаков планеты.

Завораживающий облачный рисунок формируется благодаря тому, что закрученные ярко-белые скопления облаков находятся выше других слоёв, отбрасывая на них тени.

Как ранее писал Лайф, учёные раскрыли секрет цветных полос на Юпитере.

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