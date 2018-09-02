Юпитер вдохновляет. NASA показало завораживающий облачный пейзаж

Закрученные ярко-белые скопления облаков находятся выше других слоёв, отбрасывая на них тени.

NASA показало снимок, сделанный с помощью корабля Juno, на котором изображён необычный облачный пейзаж в Северном умеренном поясе Юпитера. Отмечается, что фотография сделана 23 мая, а аппарат находился в 11 350 километрах от верхних слоёв облаков планеты.

Intricate swirls in Jupiter’s volatile northern hemisphere are captured in this color-enhanced image from the @NASAJuno spacecraft on May 23. Bursts of bright-white “pop-up” clouds appear with shadows cast on the cloud layers beneath them. Take a look: https://t.co/q813wvMbpp pic.twitter.com/gMqgB9WEck — NASA (@NASA) 1 сентября 2018 г.

Завораживающий облачный рисунок формируется благодаря тому, что закрученные ярко-белые скопления облаков находятся выше других слоёв, отбрасывая на них тени.

Как ранее писал Лайф, учёные раскрыли секрет цветных полос на Юпитере.