Нашли с ножом в спине. Известный учёный-исследователь голодомора убит на Украине

Украинский учёный-историк, исследователь голодомора 1933 года, профессор университета имени Василия Сухомлинского Николай Шитюк найден убитым в квартире многоэтажного дома в городе Николаев. Погибшего с ножом в спине нашла хозяйка жилого помещения, которое она сдала ему в аренду на три часа. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Следователи устанавливают причины и обстоятельства расправы.

Николай Шитюк являлся академиком Украинской академии исторических наук, доктором исторических наук, профессором и заслуженным деятелем науки и техники Незалежной. Историк известен своими работами о причинах голода на территории Украины в 1932–1933 годах. Учёный придерживался позиции, что голод был геноцидом украинцев.