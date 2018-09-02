Лидер КНДР выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Как ранее сообщалось, артист скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Он будет похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью певца Иосифа Кобзона. Об этом сообщил ведущий церемонии прощания и бывший глава Минкультуры России Михаил Швыдкой.

Швыдкой также отметил, что большое количество телеграмм приходит из разных концов России и зарубежных государств, выделив сообщения от президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Телеграммы ведущий передал семье Иосифа Кобзона.

Напомним, артист скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Он будет похоронен в Москве на Востряковском кладбище. Как ранее писал Лайф, церемонию прощания с Иосифом Кобзоном посетил президент России Владимир Путин.