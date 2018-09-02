Московский зоопарк продлил летний режим для посетителей до 15 сентября

Как отмечается, начиная с 16 сентября зоосад перейдёт на осенний режим и будет открыт с 9:00 до 19:00.

Московский зоопарк продлил для посетителей летний режим работы до 15 сентября в связи с тёплой погодой. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Как отмечается, тёплая погода продержится ещё, по крайней мере, две недели. Поэтому с 1 по 15 сентября зоопарк будет открыт с 7:30 до 20:00, кассы будут работать с 7:30 до 19:00.

На осенний режим работы столичный зоопарк перейдёт с 16 сентября и будет открыт с 9:00 до 19:00.