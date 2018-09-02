В Германии полиция пожаловалась на нехватку кадров для депортации беженцев

С дефицитом силовиков столкнулись при подготовке запланированной на 11 сентября высылки афганских мигрантов.

В Германии федеральная полиция пожаловалась на нехватку квалифицированных сотрудников для организации процедуры депортации беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища. Речь идёт о правоохранителях, прошедших обязательный курс "Личное воздушное сопровождение". Об этом сообщает издание Welt.

С дефицитом кадров полиция ФРГ столкнулась при подготовке запланированной на 11 сентября депортации афганских беженцев. Мигрантам отказали в убежище и намеревались отправить из Мюнхена на родину на самолётах. Тогда и стало известно о недостатке сотрудников, закончивших необходимый курс подготовки.

При этом издание отмечает, что Федеральное министерство внутренних дел Германии ранее уже использовало неквалифицированных полицейских для сопровождения беженцев.