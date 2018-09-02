Теперь бензиновый. Volkswagen грозит новый скандал из-за выхлопов

Ранее эксперты оценили затраты компании из-за Дизельгейта более чем в 25 миллиардов евро.

Не успел закончиться дизельный скандал вокруг Volkswagen, как немецкий автоконцерн заподозрили в манипуляциях с данными о выхлопах бензиновых двигателей марок Volkswagen, Audi и Porsche в атмосферу. Об этом пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на материалы мюнхенской прокуратуры по соответствующему расследованию.

Согласно документам, в ноябре 2015 года эксперты Volkswagen сообщили о наличии в машинах с автоматическими коробками передач этих трёх марок программы управления, которая могла занижать показатели выхлопов и менять информацию о расходе топлива.

Напомним, Volkswagen оказался в центре скандала в 2015 году, когда выяснилось намеренное искажение автоконцерном данных о выбросах своих дизельных двигателей с помощью программного обеспечения. Только в США компания была вынуждена отозвать около полумиллиона машин 2009–2015 годов выпуска. Отмечалось, что затраты производителя из-за "Дизельгейта" превысили отметку в 25 миллиардов евро.