Один человек пропал, 13 пострадали при столкновении лодок в США

Как отмечается, инцидент произошёл после захода солнца, что осложнило работу спасателей.

На юго-востоке американского штата Калифорния в результате столкновения двух частных лодок на реке Колорадо по меньшей мере один человек пропал, 13 получили ранения. Об этом сообщает канал ABC News.

Как отмечается, две лодки столкнулись 1 сентября около 20:00 по местному времени (06:00 мск, 2 сентября) неподалёку от зоны отдыха.

Предположительно, один или два человека пропали без вести, правоохранители полагают, что они утонули. Из тринадцати пострадавших один доставлен в больницу с сильными ранениями, жизни остальных ничего не угрожает.

Сообщается, что инцидент произошёл после захода солнца, что усложнило работу спасателей. Некоторые пострадавшие были найдены на расстоянии полутора километров от места происшествия.

Ранее Лайф рассказывал, что в штате Миссури при крушении прогулочной лодки на озере Тейбл Рок погибли шесть человек.