На московском стадионе "Лужники" обнаружили снаряд времён ВОВ

На московском стадионе "Лужники" обнаружен боевой снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В столичном главке МВД России подтвердили, что в указанном месте был обнаружен предмет, визуально похожий на снаряд времён ВОВ.
Ранее в августе в Крыму обезвредили 250-килограммовую мину времён ВОВ, а в Курской области ребёнок, нашедший гранату времён войны, погиб, уронив её.
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