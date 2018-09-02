На московском стадионе "Лужники" обнаружили снаряд времён ВОВ

Предмет был найден по адресу улица Лужники, в районе дома 24, где и находится арена.

На московском стадионе "Лужники" обнаружен боевой снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В столичном главке МВД России подтвердили, что в указанном месте был обнаружен предмет, визуально похожий на снаряд времён ВОВ.

Ранее в августе в Крыму обезвредили 250-килограммовую мину времён ВОВ, а в Курской области ребёнок, нашедший гранату времён войны, погиб, уронив её.